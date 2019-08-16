Лондон призвал Пхеньян к дискуссиям с Вашингтоном

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Ракетные пуски КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и вызывают сожаление. Такую позицию Лондона озвучила в пятницу замглавы МИД Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хезер Уилер.

"Мы глубоко сожалеем по поводу продолжающихся запусков баллистических ракет Северной Кореей, последний из которых состоялся 16 августа, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Мы призываем Северную Корею принять участие в конструктивных дискуссиях с Соединенными Штатами, как и было условлено, когда президент [США] Трамп и [лидер КНДР] Ким Чен Ын встретились 30 июня", - сказала она

"Северная Корея должна предпринять конкретные шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. Пока этого не произойдет, санкции ООН должны полностью соблюдаться всеми государствами", - добавила представитель Форин оффиса.

Как сообщило агентство Киодо, КНДР в пятницу осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности с восточного побережья страны в направлении Японского моря. По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, пуски были произведены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Дальность полета ракет составила 230 км, высота полета достигала при этом 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более. За последние три недели Пхеньян осуществил шесть запусков, восемь с начала текущего года.