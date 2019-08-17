Al Jazeera: сепаратисты передали захваченные в Адене учреждения сторонникам президента

ТАСС, 17 августа. Отряды йеменских сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) передали в субботу сторонникам президента здания госучреждений, захваченных ими в Адене в ходе уличных боев 8-11 августа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По его информации, южане освободили, в частности, резиденцию правительства, здание Центробанка и городской госпиталь. Ранее в четверг бойцы ЮПС покинули президентский дворец "Эль-Маашик".

Командование аравийской коалиции, выступившей в поддержку президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, приветствовало эти шаги ЮПС и выраженное лидером сепаратистов Айдаресом аз-Зубейди стремление урегулировать кризис путем диалога.

11 августа глава ЮПС принял ультиматум аравийской коалиции и согласился на прекращения огня в Адене после того, как сепаратисты установили полный контроль над городом. Он заявил о готовности участвовать в примирительной встрече йеменских политиков, запланированной в Эр-Рияде.

Между тем в четверг и пятницу на улицы Адена вышли тысячи сторонников ЮПС. Участники массовых демонстраций потребовали признать вклад южан в войну против мятежников-хуситов, контролирующих с 2014 года северную часть страны. Как указал официальный представитель сепаратистов Низар аль-Хайсам, руководство Переходного совета будет добиваться смещения всех назначенных президентом на правительственные должности членов исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). По его словам, ЮПС "не откажется от своего законного права управлять югом страны".

По сведениям Al Jazeera, отрядам ЮПС, в руках которых находится большая часть Южного Йемена, оказывают поддержку Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во вторник наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Джидду и встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. По итогам переговоров принц заявил, что ОАЭ и саудовское королевство "выступают с общих позиций, стремятся погасить пламя междоусобицы в Йемене и восстановить солидарность между сынами одной родины".