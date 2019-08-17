СМИ: глава Военного совета Судана аль-Бурхан возглавит управляющий Суверенный совет страны

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавит управляющий Суверенный совет страны. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Sky News Arabia.

По словам официального представителя, "Аль-Бурхан станет во главе управляющего совета, в него войдут также его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало и генерал-лейтенант Ясер аль-Атта".

Создание управляющего Суверенного совета является одним из основных положений подписанной конституционной декларации. Вокруг состава этого совета развернулась серьезная полемика. В итоге стороны смогли договориться о том, что в него войдут 11 человек: по пять человек от Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна стать консенсусной для обеих сторон. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен.

Кроме того, уже известна основная кандидатура на пост главы правительства. Все шансы стать премьер-министром имеет экономист, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.

В Хартуме в субботу армия и оппозиция подписали основные соглашения о переходном периоде в стране, который должен завершиться полной передачей власти гражданским силам и переходом к гражданской форме правления.