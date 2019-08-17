В ЛНР заявили, что Киев завершил разминирование у моста в Станице Луганской лишь на словах

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Украинская сторона закончила разминирование местности у моста в районе Станицы Луганской только на словах, в действительности работы продолжаются. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"16 августа в Киеве публично заявили о завершении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов, хотя за день до этого сообщили, что приняли решение, причем в одностороннем порядке, о продлении работ по разминированию еще на месяц. На сегодняшний день работа украинской стороной продолжается", - цитирует Осадчего Луганскинформцентр.

Представитель оборонного ведомства отметил, что "после обнародования факта несоответствия заявлений Вооруженных сил Украины их реальным действиям украинская сторона начала переключать внимание от ситуации вокруг района контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" на другие участки". "Спекулируя на отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона обвинила ЛНР в препятствовании работе наблюдательной миссии ОБСЕ, одновременно заявив о разминировании территории, проходящей через захваченную Украиной часть участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4", - сказал начальник пресс-службы.

"На деле же, как и в ситуации вокруг ремонта моста в районе Станицы Луганской, слова Киева расходятся с действительностью. В свежем отчете СММ ОБСЕ ясно указано наличие на украинской стороне мин и невозможность свободного перемещения патрулей миссии в районе разведения", - пояснил Осадчий.

Специалисты МЧС ЛНР завершили начатые 1 августа работы по инженерной проверке местности у моста в районе Станицы Луганской 16 августа.

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе согласовали дорожную карту восстановления моста у Станицы Луганской и 1 августа начали разминирование в этом районе. Пункт пропуска в Станице Луганской - единственный официально работающий на линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец, между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. В начале 2015 года мост был частично подорван украинскими силовиками. В настоящее время движение транспорта по нему невозможно, для пешего движения используются временные деревянные настилы.