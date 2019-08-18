El Pais: судно Open Arms с мигрантами отказалось от предложения войти в порт Испании

МАДРИД, 18 августа. /ТАСС/. Судно испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту отказалось от предложения Испании войти в порт королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais .

Ранее власти страны предложили судну, на борту которого находятся более 100 нелегалов, зайти в порт Альхесираса. Мадрид пошел на данный шаг после того, как итальянские власти отказались принять Open Arms.

"Мы не принимаем [предложение] Испании, - сказал представитель НПО. - Мы не можем поставить под угрозу безопасность и физическое состояние мигрантов и членов экипажа, нам нужно сойти на берег сейчас же". В организации уточнили, что после 17 дней в море судно, находящееся у итальянского острова Лампедуза, не в состоянии пройти такой длинный путь.

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов более двух недель назад в водах Средиземного моря. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.