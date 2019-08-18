Армия и оппозиция Судана определились с кандидатами в управляющий Суверенный совет страны

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Переходный Военный совет Судана и оппозиция определились с кандидатами в Суверенный совет страны, который возьмет на себя управление государством. Как сообщил в воскресенье информационный портал Baj News, ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" обнародовал имена пяти своих кандидатов.

В числе выдвинутых оппозицией представителей Суверенного совета названы ученые Аиша Муса и Сиддик Тауэр, жуналист Мухаммед аль-Факи Сулейман, юрист и правозащитник Таха Осман, а также один из бывших лидеров старейшей оппозиционной суданской партии "Аль-Умма" Хасан Шейх Идрис.

В субботу армия назвала троих своих кандидатов. Как сообщил официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан станет во главе Суверенного совета, в него войдут также его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало и генерал-лейтенант Ясер аль-Атта. Имена еще двоих человек армия пообещала обнародовать позднее.

Суверенный совет должен быть приведен к присяге в понедельник, 19 августа. Сейчас идет обсуждение 11-го кандидата в Суверенный совет: согласно достигнутым сторонами договоренностям, эта фигура должна стать компромиссной как для армии, так и оппозиции.

Создание управляющего Суверенного совета является одним из основных положений подписанных в субботу в Хартуме конституционной декларации и соглашения о переходном периоде. Вокруг состава этого совета развернулась серьезная полемика. В итоге стороны смогли договориться о том, что в него войдут 11 представителей - по пять человек от Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна стать консенсусной для обеих сторон. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен. Согласно договоренностям, большую часть переходного периода в Судане совет будет возглавлять военный - аль-Бурхан, затем функции руководителя перейдут к гражданскому представителю.

Исполнительным органом власти Судана станет правительство. Уже известна основная кандидатура на пост премьер-министра - это экономист, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук. Его кандидатура, как ожидается, может быть утверждена уже во вторник.

Кризис в Судане

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета, которая неоднократно выливалась в столкновения и приводила к гибели людей.