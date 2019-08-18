СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

ТАСС, 18 августа. Сирийские войска вступили в воскресенье после ожесточенных боев с террористами из экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза" в город Хан-Шейхун. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, войска быстро двигаются вперед и находятся в 2 км от стратегического шоссе Хама - Алеппо.

Правительственные силы утратили контроль над Хан-Шейхуном в 2014 году.

Когда бандформирования сорвали очередное перемирие в зоне деэскалации на северо-западе Сирии 5 августа этого года, командование ВС республики объявило о возобновлении военной операции против банд террористов в провинции Идлиб. 11 августа войска заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, что позволило начать окружение форпоста в Хан-Шейхуне. В воскресенье боевики были выбиты с высот Кфар-Айдун к северо-западу от города, что решило исход сражения в пользу сирийских военнослужащих.

По данным газеты Al Watan, в ходе операции на юге Идлиба правительственные силы заняли 18 населенных пунктов и нанесли противнику существенные потери, уничтожив 1257 террористов, в том числе 400 иностранных наемников. Сирийские войска вывели из строя свыше 30 танков, 19 бронемашин и 169 внедорожников.