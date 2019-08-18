Второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей, как ожидается, вступит в силу

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Новые санкции США, которые обуславливаются приписываемой России причастностью к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери, как ожидается, вступят в понедельник в силу.

Судя по уведомлениям, которые ранее распространяли Госдепартамент США и американское министерство финансов, эти санкции, представляющие собой второй пакет рестрикций по делу Скрипалей, будут вводиться в два этапа.

Речь, в частности, идет о противодействии Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а также об ограничении экспорта ряда товаров и технологий. Именно эти ограничительные меры, как следует из заявлений внешнеполитического ведомства США, начнут действовать с 19 августа. "Санкции вступят в силу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которая ожидается примерно 19 августа 2019 года", - заявила 2 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

При этом запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, согласно распространенной позднее Минфином США директиве, вводится в действие после 26 августа.

В Госдепартаменте и Минфине США отказались предоставить корреспонденту ТАСС дополнительные разъяснения и комментарии относительно сроков вступления санкций в силу.

Детали санкций

В отношении лицензий на экспорт в Россию химической и биологической продукции двойного назначения администрация США будет придерживаться презумпции отказа. За выполнение данного положения отвечает Министерство торговли США.

Исходя из директивы Минфина, меры против российского государственного долга касаются любого ведомства, агентства или суверенного фонда РФ, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов РФ.

Исключения

Вместе с тем Вашингтон "в интересах национальной безопасности" решил ввести исключения, которые затронут экспорт и банковские кредиты.

Экспортные лицензии будут доступны для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками. Предусмотрено принятие решений в индивидуальном порядке в отношении продукции, связанной с проведением космических полетов, обеспечением безопасности пассажирской авиации, предназначенной для гражданских конечных потребителей, а также для находящихся на территории России филиалов иностранных компаний.

Ограничения на кредиты снимаются по всем аспектам, кроме указанных в санкциях. Меры не касаются российских государственных предприятий, а американским банкам по-прежнему разрешено участвовать во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ.

Условия снятия санкций

Рестрикции вводятся в соответствии с подписанным 1 августа президентом Дональдом Трампом указом об ограничительных мерах в отношении страны, нарушившей американский закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Именно этот закон стал юридическим основанием для первого пакета антироссийских санкций, введенных США (в конце августа 2018 года) в связи с инцидентом в Солсбери.

Второй пакет будет действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть отменены только после данного периода, если исполнительная ветвь власти заверит Конгресс США в том, что Россия выполнила ряд условий вышеупомянутого закона от 1991 года.

Согласно заявлению Госдепартамента США, для снятия санкций Москве следует "предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие". России также нужно заверить США в том, что "она не будет использовать химическое оружие в будущем", и "позволить международным инспекторам проверить эти заверения". По мнению Вашингтона, российская сторона должна еще "выплатить компенсации жертвам нападения в Солсбери".

Москва не приемлет обвинений и категорически отвергает причастность к событиям в Солсбери. В связи с этим вопрос о каких-либо компенсациях и допуске иностранных инспекторов явно не укладывается в повестку дня. По всей видимости, санкции будут сохраняться больше года.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, несмотря на санкционное давление, Россия продолжит поступательно развиваться, укреплять экономику и обороноспособность, наращивать влияние на международной арене.

В совместной статье для Атлантического совета бывший координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниэл Фрид, экс-сотрудник Минфина Брайан О'Тул и бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Дэвид Мортлок выразили мнение, что санкции незначительно навредят России в финансовом плане.