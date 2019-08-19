Переговоры Макрона и Джонсона пройдут в Париже 22 августа

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже 22 августа. Об этом представитель Елисейского дворца сообщил в понедельник агентству Reuters.

В программе переговоров - обсуждение ряда проблем, связанных с предстоящим выходом Великобритании из Европейского союза. Будут также рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и договоренностями в ядерной сфере с Ираном.

Как сообщила радиостанция Franceinfo, Джонсон добивается согласия на проведение новых переговоров по условиям Brexit, однако представители Евросоюза дают понять, что не намерены пойти на подобный шаг и будут придерживаться договоренностей, которые были достигнуты ранее.