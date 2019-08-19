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Глава Еврокомиссии не примет участие в саммите G7 из-за госпитализации

Ранее стало известно, что Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии, ему предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не сможет принять участие в саммите "семерки" в Биаррице по состоянию здоровья. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

"Мы можем подтвердить, что председатель Юнкер не сможет принять участие в саммите G7 в связи с госпитализацией. Он в ближайшее время проинформирует об этом президента Франции Эмманюэля Макрона и главу Европейского совета Дональда Туска", - заявила она. В субботу Еврокомиссия сообщила, что Юнкер был вынужден срочно прервать свой отпуск в Австрии, в связи с госпитализацией. Его отправили в Люксембург, где ему предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря.

Берто также отметила, что Еврокомиссия не намерена замещать Юнкера на саммите G7, где ЕС с высокой вероятностью будет представлен только Дональдом Туском.

Срок 64-летнего люксембуржца Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября, его сменит немка Урсула фон дер Ляйен. Ранее Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики по истечении срока его мандата.

Саммит семерки в Биаррице на юге Франции пройдет 24-26 августа. Правительство председательствующей в G7 Франции и городские власти Биаррица уже ведут активную подготовку к массовым протестам антиглобалистов в дни саммита.

Теги
АвстрияЛюксембургФранцияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодМакрон, ЭмманюэльФон дер Ляйен, Урсула
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