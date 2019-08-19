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Кризис на Украине

В ДНР назвали вымыслами заявления об участии танков РФ в боях за Иловайск

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что граждане России принимали участие в боях за Иловайск исключительно в качестве добровольцев

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Доклад британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии российских танков в боях за Иловайск в 2014 году, результаты которого в понедельник опубликовала британская газета The Guardian, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общественность. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за пять лет, кроме голословных обвинений, никаких доказательств предоставлено не было", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что граждане России принимали участие в боях за Иловайск исключительно в качестве добровольцев. "Армии РФ, как и ее танков здесь не было и нет. Вооружение, которое применялось, было трофейным. Большая его часть была либо отбита в боях, либо просто брошена украинскими военными", - подчеркнул Басурин.

В своем докладе исследователи Forensic Architecture собрали и каталогизировали снимки со спутников, изображающих якобы военные колонны РФ в Донбассе, а также фотографии российского танка Т-72Б3.

Согласно отчету ООН, в боях за Иловайск погибло 366 и было ранено 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен. Жертвами боевых действий также стали не менее 36 гражданских лиц, разрушено 600 домов.

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