Зеленский просит Израиль признать "голодомор" актом геноцида украинского народа

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать "голодомор" актом геноцида украинского народа. Об этом он сообщил в понедельник на брифинге после двухсторонних переговоров.

"Я обратился к израильской стороне с призывом признать "голодомор" актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский.

"Сегодня мы вместе с господином премьер-министром Нетаньяху посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру и Холокоста. Все эти горькие моменты нашей общей истории должны объединять нас с надеждой на светлое будущее и невозможность повторения подобных трагедий", - добавил глава государства.

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.