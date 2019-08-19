Замгоссекретаря США обсудит с главами МИД стран Центральной Азии безопасность региона

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл с 20 по 23 августа посетит Казахстан и Узбекистан для обсуждения вопросов региональной безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Госдепартамента.

"В Нур-Султане заместитель госсекретаря встретится с представителями руководства Казахстана, будет обсуждаться стратегическое партнерство и сотрудничество по двусторонним и глобальным вопросам, - рассказали во внешнеполитическом ведомстве. - Дэвид Хейл также примет участие во встрече с главами МИД стран Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана - прим. ТАСС), в ходе которой будут рассматриваться совместные усилия по обеспечению большей безопасности и процветания региона".

В Ташкенте американский дипломат намерен выразить поддержку проводимым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым реформам, а также обсудить укрепление двустороннего взаимодействия, в том числе в сферах безопасности, торговли и образования.