Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 19 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила в понедельник, что возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой - старшей дочери первого президента страны Ислама Каримова. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявления граждан. По данным ведомства, Каримова "в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент".

"Затем Г.Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в их последующей незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере. Кроме этого, Г.Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям", - отмечает генпрокуратура. В сообщении указано, что "в целях предотвращения попыток воспрепятствования установлению истины по делу остальные подробности не разглашаются".

Гульнара Каримова была осуждена на 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и другие правонарушения. Ущерб от ее деятельности оценивается приблизительно в $2 млрд. В настоящее время уполномоченные ведомства республики занимаются возвращением из многих стран незаконно вывезенных ею денежных средств.

Ислам Каримов (1938-2016) - первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был главой республики вплоть до своей смерти 2 сентября 2016 года.

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