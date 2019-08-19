СМИ: сирийские войска заняли высоты, господствующие над городом Хан-Шейхун

ТАСС, 19 августа. Бойцы сирийской армии выбили в понедельник террористов с высот Теллет-Нимр, господствующих над городом Хан-Шейхун, где находится форпост экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза". Об этом сообщила газета Al-Watan. По ее сведениям, это выгодная военная позиция позволит держать под огнем всю территорию города и проходящее поблизости стратегическое шоссе Хама - Алеппо.

Ранее бойцам сирийской армии удалось перекрыть линию снабжения бандформирований к северо-западу от Хан-Шейхуна, заняв западную окраину города. Были освобождены также поселки Хорш-эль-Хан и Вади-эль-Фатх на юге провинции Идлиб.

Правительственные силы утратили контроль над Хан-Шейхуном в 2014 году. Когда боевики сорвали очередное перемирие в зоне деэскалации на северо-западе Сирии 5 августа этого года, командование ВС республики объявило о возобновлении военной операции против банд террористов в провинции Идлиб. 11 августа войска заняли города Эль-Хобейт и Сукейк соответственно к востоку и западу от Хан-Шейхуна, что позволило начать окружение форпоста террористов.

В понедельник Турция направила в Хан-Шейхун колонну военной техники и грузовики с боеприпасами. В город были переброшены дополнительные формирования вооруженной оппозиции для отпора наступающей сирийской армии.