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Гутерриш встретится с Помпео 20 августа

Встреча состоится по запросу Госдепартамента

ТАСС, 19 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет встречу с госсекретарем США Майклом Помпео во вторник по запросу американской стороны. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге, который транслировался на сайте ООН.

"У генерального секретаря запланирована завтра днем встреча с госсекретарем США Майклом Помпео, - сказал Дюжаррик. - Встреча проводится по запросу Госдепартамента. Мы всегда очень рады иметь возможность вести прямой диалог с госсекретарем". Официальный представитель генсека ООН пояснил, что в общей повестке ООН и США стоит множество вопросов.

В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента сообщалось, что Помпео отправится 20 августа в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Совбеза ООН высокого уровня по ситуации на Ближнем Востоке и встретится с Гутерришем.

Теги
СШАГутерриш, АнтониуПомпео, Майкл (Майк)
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