Трамп обсудил по телефону с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом отметил необходимость снизить уровень напряженности в ситуации вокруг Кашмира. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Трамп сегодня [в понедельник] провел телефонный разговор с Ханом, чтобы обсудить необходимость снижения напряженности и умеренной риторики с Индией по поводу ситуации в Джамму и Кашмире. Президент подтвердил необходимость избегать эскалации ситуации и призвал к сдержанности с обеих сторон", - отмечается в сообщении.

Ранее Белый дом проинформировал, что американский лидер также обсудил по телефону ситуацию в регионе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как подчеркнул в понедельник в Twitter глава вашингтонской администрации, "самой главной" темой обсуждения с премьерами двух стран стало то, как важно "для Индии и Пакистана работать над снижением напряженности в Кашмире". "Сложная ситуация, но конструктивные разговоры!" - написал Трамп.

Беседы Трампа с премьерами двух стран состоялись на фоне обострения отношений Индии с соседним Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью индийский парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад осудил такое решение. Хан в воскресенье призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии.