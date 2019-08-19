Госдеп осудил обстрел турецкой военной колонны в Сирии и призвал прекратить огонь

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты осудили обстрел турецкой военной колонны в сирийской провинции Идлиб и призвали президента Сирии Башара Асада и его союзников вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Соответствующее сообщение разместила в понедельник в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Режим Асада и его союзники должны сейчас же вернуться к режиму прекращению огня в Идлибе. Сегодняшний безрассудный обстрел турецкой колонны последовал за продолжающимися жестокими нападениями на мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться", - утверждала дипломат.

Как сообщил турецкий телеканал NTV, колонна бронетехники ВС Турции выдвинулась с наблюдательного поста № 7 в Идлибе к посту № 9 для его усиления. Отмечается, что переброска вооружений понадобилась в связи с тем, что девятый пост оказался в центре наступления сирийских войск. Телеканал отмечал, что правительственные силы нанесли удары по дороге, по которой двигалась колонна, и некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники. Во избежание потерь колонна остановилась, а командование отправило в район инцидента беспилотники.