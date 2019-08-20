Энергоснабжение более чем 80% населения Алеппо восстановлено

АЛЕППО /Сирия/, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электроэнергии более чем 80% населения города Алеппо. Полное возобновление энергоснабжения в восточных районах города ожидается до конца августа, сообщил журналистам руководитель энергетической компании города Мухаммад Солла.

По его словам, сейчас больше всего работы именно в восточной части населенного пункта. "Это район Салах ад-Дин, во время войны его практически полностью разрушили. Боевики украли не только провода, но и все оборудование. Мы прокладываем кабели и подводим их к новым подстанциям, которые уже восстановлены, - сказал Солла. - К вечеру еще около двух тысяч семей смогут пользоваться электричеством без ограничений. Ну а до конца месяца мы планируем провести свет во всех восточных районах Алеппо".

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.