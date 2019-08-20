Парагвай признал движения ХАМАС и "Хезболлах" террористическими организациями

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 августа. /ТАСС/. Исламское движение сопротивления (ХАМАС) и ливанское шиитское движение "Хезболлах" признаны в Парагвае международными террористическими организациями. Соответствующий указ президента страны Марио Абдо Бенитеса обнародован в понедельник.

Как пояснил объявивший о решении правительства южноамериканской республики министр внутренних дел Хуан Эрнесто Вильямайор, власти намерены в первую очередь усилить контроль за финансированием этих структур, "осуществляющих свою деятельность в том числе в западном полушарии". "В соответствии с этим документом будет применяться протокол в области безопасности, главным образом в области финансирования деятельности этих организаций, их вооруженных формирований, в целях достижения прогресса в борьбе с международным терроризмом", - приводит газета ABC высказывание министра.

По словам Вильямайора, Асунсьон располагает информацией о деятельности ХАМАС и "Хезболлах" в районе на стыке границ Аргентины, Бразилии и Парагвая. Помимо этих движений, признанных международными террористическими организациями, к числу глобальных террористических организаций указом отнесены также группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).