СМИ: неизвестный с ножом ранил трех человек в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 августа. /ТАСС/. Неизвестный с ножом в Гонконге атаковал трех человек, которые получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает во вторник радиостанция RTHK.

Инцидент произошел минувшей ночью в спальном районе Цэн Кван О на пешеходном мосту, который продемократические активисты облепили разноцветными листочками-стикерами с протестными надписями. По свидетельству очевидцев, мужчина в возрасте около 40 лет напал на трех человек с тесаком для разделки мяса, вступив с ними в политическую перепалку. Нападавший скрылся, ведется его розыск.

Один из пострадавших в возрасте 26 лет получил порезы шеи и спины. Врачи оценивают его состояние как критическое.

В последние два месяца в различных районах города появились так называемые стены Леннона с наклейками и листовками в поддержку демократии. Возле них уже неоднократно возникали стычки между продемократическими активистами и их противниками.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.