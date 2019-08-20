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Британия обеспокоена сообщениями о задержании сотрудника консульства в Гонконге

28-летний Саймон Чэн не вернулся на работу 9 августа после того, как днем ранее отправился на поезде на деловое мероприятие в Шэньчжэнь

ТАСС, 20 августа. Великобритания выразила обеспокоенность в связи с поступившей информацией о задержании сотрудника ее консульства в Гонконге. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на распространенное британским посольством в Пекине заявление Форин оффиса.

"Мы обеспокоены сообщениями, что член нашего коллектива был задержан во время возвращения в Гонконг из Шэньчжэня", - указано в заявлении. "Мы оказываем поддержку его семье и пытаемся получить больше информации от властей Гуандуна и Гонконга", - отмечается также в нем.

По данным новостного сайта HK01, речь идет о 28-летнем Саймоне Чэне, который не вернулся на работу 9 августа после того, как днем ранее отправился на поезде на деловое мероприятие в соседний Шэньчжэнь (южнокитайская провинция Гуандун). С тех пор он не выходит на связь, хотя планировал вернуться в тот же день, сообщила изданию подруга Чэна. Она опасается, что он мог быть задержан китайскими органами на контрольно-пропускном пункте.

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