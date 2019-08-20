Суд в Киеве заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Украины

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Киеве заочно арестовал Александра Клименко, бывшего при президенте Викторе Януковиче министром доходов и сборов Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство прокурора военной прокуратуры и избрал подозреваемому Александру Клименко заочно меру пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в Facebook.

Согласно материалам следствия, Клименко в 2012-2013 годах, "действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд гривен (около $400 млн по курсу на тот период), то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета налога на добавленную стоимость на счета трех фиктивных предприятий".

По информации прокуратуры, сейчас сторона защиты подозреваемого знакомится с материалами уголовного дела.

Сам Клименко находится за пределами страны, он был объявлен в розыск Службой безопасности Украины в 2014 году.