Прокуратура Украины обвинила главу МИД ДНР в терроризме

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против четырех представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в том числе главы МИД ДНР Натальи Никоноровой и уполномоченного ДНР по правам человека Дарьи Морозовой по статье о создании террористической организации. Об этом во вторник на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"20 августа 2019 года главе и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе" - так называемым министру иностранных дел ДНР, уполномоченному по правам человека ДНР, а также председателю и члену организации "Справедливая защита" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - сказал главный военный прокурор.

"В ходе досудебного расследования установлено, - заявил Матиос, - что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей созданы незаконные организации, в частности, "Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе" и "Общественная организация "Справедливая защита", осуществляющие свою противоправную деятельность по фиксации и расследованию так называемых преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, которые якобы совершаются государством Украина".

По словам главного военного прокурора Украины, "члены указанных организаций активно участвуют и способствуют деятельности террористических организаций - так называемых Донецкой народной республике и Луганской народной республике".

Часть 1 статьи 258-3 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за создание террористической организации, содействие ее деятельности или руководство ею. Предполагает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.