В ООН назвали гуманитарную операцию в Йемене самой масштабной в мире

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Йемен остается местом проведения самой масштабной гуманитарной операции в мире. Об этом заявила в понедельник помощник генсека по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Йемен остается зоной проведения самой масштабной гуманитарной операции по доставке продовольствия, воды и медицинской помощи, - сказала она. - Гуманитарные сотрудники ООН ежемесячно оказывают помощь 12 миллионам граждан".

Среди основных проблем йеменцев Мюллер назвала голод и эпидемию холеры. "В этом году новые случаи заболевания уже превысили полмиллиона, - информировала она. - Мы зафиксировали 800 смертей от холеры - в пять раз больше чем за тот же период 2018 года".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.