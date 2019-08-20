Бабиш опроверг возможность правительственного кризиса в Чехии

ПРАГА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, лидер политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш во вторник опроверг вероятность распада в республике правительственной коалиции, в которую также входит Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП). Об этом глава кабмина заявил журналистам после встречи с президентом Милошем Земаном.

"Нет никакого правительственного кризиса [в Чехии]", - сказал премьер.

Между тем, еще в понедельник существовала угроза выхода социал-демократов из правительства, так как президент отказался назначить на принадлежащий им пост министра культуры зампредседателя ЧСДП Михала Шмарду. Партийное руководство настаивало на этом, заявляя, что в противном случае партия отзовет своих представителей из состава кабмина. Шмарда несколько часов назад снял свою кандидатуру, после чего исчезли разногласия между партнерами по правительственной коалиции.

"Председатель ЧСДП [первый вице-премьер республики] Ян Гамачек [вскоре] предложит другого кандидата [на пост министра культуры]. Я попросил господина президента, чтобы он, когда это произойдет, быстрее решил эту проблему [назначение главы Минкульта]", - подчеркнул Бабиш.

Земан 14 августа отказался назначить министром культуры Шмарду, которого социал-демократы выдвинули на этот пост в конце мая. Его отказ был мотивирован тем, что данный политик не обладает опытом работы в сфере культуры.

Президиум ЧСДП 15 июля наделил Гамачека правом принять решение об отзыве социал-демократов из состава правительства, если они потеряют возможность проводить своих кандидатов в принадлежащие им министерские кресла.