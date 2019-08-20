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Трамп заявил, что Китай является "большой экономической угрозой" США

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Китай представляет "большую экономическую угрозу" для США, которой должны были заниматься предыдущие вашингтонские администрации.

"Даже сенатор [лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак] Шумер (от штата Нью-Йорк) сказал: "Вау. Трамп отлично справляется с Китаем". Я не мог в это поверить, но Шумер знает, что я поступаю правильно, и он поступает правильно, говоря это, потому что он знает, что Китай представляет собой большую экономическую угрозу", - заявил во вторник американский лидер журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава вашингтонской администрации добавил, что решением проблемы с Китаем должны были заниматься его предшественники на этом посту - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

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Обама, БаракСШАКитайБуш, Джордж (младший)Трамп, ДональдКлинтон, Билл
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