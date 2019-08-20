AFP: Трамп вызвался выступить посредником для урегулирования проблемы Кашмира

ТАСС, 20 августа. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что готов выступить посредником для урегулирования проблемы Кашмира, которая в очередной раз стала причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном после того, как Нью-Дели упразднил особый статус этого индийского региона, большинство населения которого составляют мусульмане. Об этом передает агентство AFP.

"Кашмир - это очень непростое место, там есть индуисты и есть мусульмане, и я бы не сказал, чтобы они ладили между собой", - цитирует агентство слова Трампа. "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выступить посредником", - добавил он.

Президент США в понедельник во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом отметил необходимость снизить уровень напряженности в ситуации вокруг Кашмира, сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее в понедельник Белый дом проинформировал, что американский лидер также обсудил по телефону ситуацию в регионе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Беседы Трампа с премьерами двух стран состоялись на фоне обострения отношений Индии с соседним Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью индийский парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад осудил такое решение. Хан в воскресенье призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии.