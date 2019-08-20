Борис Джонсон отправляется в первую зарубежную поездку в качестве премьер-министра

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в среду впервые посетит Берлин в качестве главы британского правительства, где он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Визит не будет продолжительным и уже в четверг он отправится во Францию для встречи с президентом республики Эмманюэлем Макроном.

Ожидается, что Джонсон во время своей первой зарубежной поездки на посту британского премьера, который он занял меньше месяца назад, выдвинет ультиматум двум европейским лидерам. Его суть заключается в исключении упоминания о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) из текста соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. В противном случае, как следует из его обещаний, королевство 31 октября покинет ЕС без сделки.

Дилемма Brexit

Джонсон в понедельник направил письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором обозначил, что "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства". Британский премьер выразил надежду на то, что стороны займутся поиском иных решений, и что в итоге соглашение будет достигнуто.

Однако Туск во вторник отверг предложение Джонсона, поскольку, по его словам, "бэкстоп" является страховкой для избежания появления жесткой границы на острове Ирландия". "Те, кто выступает против "бэкстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы", - написал он в Twitter.

Несмотря на то, что Даунинг-стрит предупреждает, что Brexit не будет главной темой переговоров, ожидается, что лидеры изложат свои позиции и перейдут к обсуждению других вопросов, очевидно, что именно к этой проблеме за 2,5 месяца до запланированного выхода страны из ЕС будет приковано основное внимание.

Решительность Берлина

Между тем политики в Берлине, как и во многих других европейских столицах, не демонстрируют желание менять согласованные параметры сделки. Так, канцлер ФРГ заявила на выходных, что хотя и будет искать развязки до последнего, готова к любому развитию ситуации. "Мы готовы к любому результату... даже если не достигнем соглашения, - приводит ее слова газета Financial Times. - Но при любом развитии ситуации я буду прилагать усилия, чтобы найти решение, до последнего дня переговоров".

Вполне возможно, что столь спокойное отношение Меркель к "разводу" без сделки объясняется тем, что германский бизнес, по информации той же Financial Times уже начинает считать именно такой вариант более благоприятным, чем постоянные переносы сроков выхода страны из ЕС. По информации издания, германские компании готовятся к Brexit по жесткому сценарию на протяжении последних месяцев и полагают, что готовы к этому.

Париж на уступки не идет

Вопрос сделки об условиях Brexit является закрытым и для руководства Франции. Как ранее заявила французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален, Париж готов работать с новым главой британского правительства, но не намерен пересматривать условия соглашения, которое стало "результатом двухлетней работы команды [главного переговорщика ЕС по Brexit] Мишеля Барнье и британской команды" во главе с Терезой Мэй.

Упор на G7

После Brexit Джонсон планирует обсудить с Меркель и Макроном повестку дня саммита G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа, включая такие темы, как внешняя политика, безопасность, торговля и сохранение окружающей среды.

Для Джонсона эта встреча, соответственно, станет первым международным форматом в качестве премьера. И, как ожидается, политик обязательно использует саммит "семерки", чтобы вновь заявить о своих приоритетах в процессе Brexit.