Депутат от партии Порошенко обвинила "Слугу народа" в узурпации комитетов Рады

КИЕВ. 21 августа. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Украины и депутат Верховной рады IX созыва от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обнародовала проект распределения мест в органах парламента, согласно которому фракция партии "Слуга народа" получает большинство - по 60% во всех комитетах. Об этом сообщает в среду агентство УНН.

"Очередное "нововведение" от партии, которая уже через неделю займет большинство депутатских кресел в Верховной раде, а также в его президиума и комитетах. Успех на выборах и желание полной и безоговорочной власти приводят к все новым и новым неожиданным "инициативам". На этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады", - написала она в Facebook, комментируя прилагающееся фото проекта, который был подготовлен к заседанию подготовительной депутатской группы, состоявшемуся 20 августа.

Климпуш-Цинцадзе также недовольна тем, что, вопреки решению подготовительной группы о предельном числе членов комитетов (до 31 человек), представители партии "Слуга народа" ограничили состав комитета по евроинтеграции семью депутатами.

"В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать двадцать депутатов", - написала она.

Вице-премьер считает, что такие действия нарушают "подтвержденные приоритеты новых руководителей", а сокращение количества людей в комитете по евроинтеграции значительно замедлит принятие важных законов в будущем.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании подготовительной группы депутаты приняли решение сократить количество комитетов в новой Раде с 28 до 23. Парламент начнет работу 29 августа.