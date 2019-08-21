В правительстве Молдавии заявили, что не готовы к визиту Шойгу

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Намеченный на 24 августа визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, так как правительство Молдавии не было заблаговременно проинформировано о нем. Об этом молдавский премьер-министр Майя Санду сообщила в среду на заседании кабинета руководителю военного ведомства Павлу Войку, который пригласил российского коллегу на мероприятия, посвященные освобождению республики от фашистских захватчиков.

"В связи с тем, что для этого визита не были выполнены все надлежащие процедуры и правительство не было вовлечено в подготовку, то не могут быть подготовлены к подписанию [в рамках визита] и документы или договоренности. Как и любой иностранный гражданин, господин Шойгу может посетить Республику Молдова с частным визитом, но ваша встреча не может носить официальный характер. Вы не сможете подписать ни одного договора <...> Кроме того, Шойгу не может сопровождать делегация", - сказала Санду, которая возглавляет проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС).

Она попросила Войку впредь соблюдать все процедуры: информировать посольство и МИД для согласования повестки и соблюдения протокола. Санду также попросила министра иностранных дел и европейской интеграции Николая Попеску пригласить для выяснения всех обстоятельств инцидента посла в РФ Андрея Негуцу.

Войку был назначен на должность министра обороны 8 июня. Один из первых своих визитов он нанес в Москву, где обсудил с Шойгу сотрудничество в сфере безопасности. Как отметил президент Молдавии Игорь Додон, таких встреч между главами оборонных ведомств двух стран не было больше десяти лет.

В начале июня в парламенте Молдавии было создано новое парламентское большинство, образованное поддерживающей президента страны Партией социалистов Республики Молдова и проевропейским блоком Acum ("Сейчас"), в который входит ПДС. Они объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии, которой руководил бежавший за границу олигарх Владимир Плахотнюк. В период правления проевропейской Демпартии отношения Молдавии и России охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства.