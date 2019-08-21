В Пекине заявили, что события в Гонконге были инспирированы иностранными силами

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Демонстрации и массовые беспорядки в Гонконге были инспирированы иностранными силами. Об этом в среду на встрече с министрами иностранных дел Республики Корея и Японии заявил глава МИД, член Госсовета КНР Ван И.

"Текущее развитие событий в Гонконге обусловлено вмешательством иностранных сил", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Ситуация Гонконга является внутренним делом КНР, иностранное вмешательство в нее исключено. Центральное правительство КНР поддерживает администрацию Гонконга в законном урегулировании, а также выражает поддержку суровым и справедливым действиям полиции города при исполнении закона а также судебным властям Гонконга в вынесении наказаний виновным в актах насилия в соответствии с юридической базой", - подчеркнул министр.

Как отметил Ван И, Китай понимает озабоченность некоторых стран относительно безопасности их предприятий и граждан в Гонконге. "Уверен, что власти Гонконга смогут в соответствии с законодательством защитить их законные права и интересы. Все стороны должны с пониманием и поддержкой отнестись к мерам администрации Гонконга по пресечению беспорядков и занять по этому вопросу объективную и справедливую позицию", - отметил глава МИД КНР.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.