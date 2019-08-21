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Кризис на Украине

Суд Киева обязал открыть дело против украинского омбудсмена

Людмилу Денисову обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) Украины открыть уголовное производство против уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой по факту возможных злоупотреблений властью. Об этом сообщило в среду агентство "Украинские новости", ссылаясь на решение суда.

По данным СМИ, 31 июля заявитель обратился в ГБР с иском о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением". Позднее он получил письмо, подписанное следователем ГБР, в котором было отказано во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных бюро.

После этого суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло три уголовные дела по факту возможного декларирования недостоверной информации Денисовой за 2015-2017 годы. Все дела объединены в одно уголовное производство.

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