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Трамп ожидает продуктивных встреч на саммите G7 во Франции

Саммит пройдет с 24 по 26 августа

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном подготовку к саммиту "Большой семерки" (G7). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Дональд Трамп обсудил вчера (20 августа) по телефону с президентом Эмманюэлем Макроном предстоящий саммит G7, - отметили в пресс-службе. - Президент США с нетерпением ожидает участия в продуктивных встречах с мировыми лидерами на саммите в ближайшие дни".

Саммит G7 пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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