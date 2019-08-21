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Зеленский обновил состав комиссии по помилованию

Комиссию возглавил руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав комиссии по помилованию. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте главы украинского государства.

"На смену указа президента Украины от 6 декабря 1999 года номер 1532 "О комиссии при президенте Украины по вопросам помилования" (с последующими изменениями) утвердить новый персональный состав комиссии при президенте Украины по вопросам помилования", - говорится в документе.

Возглавил комиссию руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров. В ее обновленный состав вошли заместитель министра юстиции Иван Лищина, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Александр Крикушенко, глава правления общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская Секция" Андрей Сухоруков, главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Александр Марченко и исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрий Белоусов.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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