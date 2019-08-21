СМИ: США позволили беспилотникам Израиля атаковать базу шиитских ополченцев в Ираке

ТАСС, 21 августа. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС нанесли удары по базе шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" на юге иракской провинции Салах-эд-Дин. С таким заявлением, как передал телеканал Al-Mayadeen, выступил в среду заместитель командира этой вооруженной милиции Абу Мехди аль-Мухендис.

"Американские ВВС, которые контролируют небо Ирака, позволили израильским беспилотникам атаковать лагерь Ас-Сакр", - подчеркнул он. Шиитский командир утверждал, что командование США в Ираке ранее позволило четырем израильским БПЛА вторгнуться в воздушное пространство страны. Аль-Мухендис возложил на Соединенные Штаты ответственность за это нарушение иракского национального суверенитета.

Министерство обороны Ирака сообщило во вторник о сильном пожаре, который вспыхнул в лагере ополченцев "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенном по соседству с базой иракских ВВС в городе Балад. Сначала предполагалось, что причиной взрывов мог быть минометный обстрел, однако позднее появилась версия об ударах, которые нанесли неизвестные БПЛА.

Согласно источникам общеарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", атака на базу Ас-Сакр была предпринята в среду израильскими беспилотниками. 12 августа там произошел еще один взрыв. По информации издания, не исключено, что этот объект атаковал тогда израильский истребитель F-35.

28 июля неизвестные самолеты совершили налет на базу Ашраф, расположенную в 40 км к северо-востоку от Багдада. По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", в ходе атаки были уничтожены доставленные туда ранее иранские баллистические ракеты и беспилотники. 19 июля удар был нанесен по лагерю шиитских бойцов Аш-Шухада в районе Амирли под городом Туз-Хурмату. Тогда сообщалось о погибших и раненых среди ополченцев и иранских советников, но их численность не указывалась.

Со стороны официальных источников в Израиле никаких комментариев по поводу возможных операций ВВС в иракском воздушном пространстве не последовало.