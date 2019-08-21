Reuters: во Франции считают Brexit без сделки самым реальным вариантом

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Выход Великобритании из состава Европейского союза без сделки в настоящий момент является самым вероятным сценарием Brexit. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

"В настоящий момент самым реальным сценарием выход Великобритании из союза является вариант без сделки", - отметил представитель администрации французского лидера. "Если Великобритания исключает возможность backstop (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС), то это их право, однако это сильно ограничивает возможность добиться соглашения, - указал он. - Нет сомнений в том, что позиции Франции, Германии и других стран по этому вопросу совпадают".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о backstop.