AFP: лидеры Руанды и Уганды подписали соглашение о прекращении противостояния

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Президенты Руанды и Уганды Поль Кагаме и Йовери Мусевени подписали в среду соглашение о прекращении политического и экономического противостояния, которое привело в минувшем феврале к закрытию между ними государственной границы. Об это сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

"Я не ожидаю больше никаких проблем во взаимоотношениях между нашими странами", - цитирует агентство Кагаме. Он выступил по завершению церемонии подписания документа, которая прошла в столице Анголы Луанде. На ней присутствовали также президенты Анголы Жоау Лоуренсу, Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

На протяжении последнего года Руанда и Уганда обменялись многочисленными обвинениями, в том числе в шпионаже, что привело к росту конфронтации. Она охватила как политическую, так и экономическую сферы. При этом Руанда запретила своим гражданам находиться на территории Уганды.

Как отмечают местные аналитики, источником возникшего напряжения стало острое соперничество между этими странами за влияние в восточных регионах ДР Конго в начале 2000-х годов, когда они поддерживали там воевавшие друг с другом вооруженные группировки.

Для урегулирования конфликта, который начал угрожать экономическим позициям региона, вмешались сопредельные страны. Как указывает йоханнесбургская радиостанция 702 Talk Radio, лидирующую роль в посредничестве, которое привело к заключению нынешнего соглашения, сыграл президент Анголы.