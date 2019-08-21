Группа депутатов Гаити намерена инициировать парламентские дебаты об импичменте президента

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 21 депутат парламента Гаити подписал коллективное письмо на имя председателя Палаты депутатов Гари Бодо с требованием начать обсуждения возможности объявления импичмента президенту республики Жовенелю Моизу. Об этом в среду сообщила газета The Haitian Times.

Парламентская группа утверждает, что глава государства "нарушил конституцию и ведет страну к краю социального взрыва". Ранее депутаты выступили с обвинениями Моиза в государственной измене и его причастности к хищениям средств проекта Petrocaribe ("Петрокарибе"), в рамках которого Венесуэла осуществляет поставки нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки на льготных условиях.

Также парламентарии намерены помешать утверждению на должность премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, которое должно состояться в пятницу. В мае утверждение кабмина под руководством его предшественника Жана Мишеля Лапина было сорвано из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. После беспорядков в парламенте противники премьера вышли на улицы, где полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.