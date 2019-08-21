В США заявили о намерении совместно с Турцией предпринять шаги по договоренностям по Сирии

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Турция намерены немедленно предпринять шаги по реализации достигнутых ранее договоренностей по проведению операций в Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны США по итогам телефонных переговоров главы Пентагона Марка Эспера и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Руководители министерств 21 августа "обсуждали безопасность на северо-востоке Сирии". "Министры высоко оценили работу, проделанную к настоящему времени делегациями военных ведомств [двух стран], и приветствовали внедрение механизма безопасности на северо-востоке Сирии. США и Турция при любых обстоятельствах будут выполнять план в установленные этапы совместными и скоординированными усилиями", - говорится в документе. "Хотя технические детали еще предстоит проработать, Эспер и Акар подтвердили намерение предпринять незамедлительные скоординированные шаги для реализации механизма, что было продемонстрировано созданием Центра проведения совместных операций в Турции", - отметили в Пентагоне.

Главы ведомств подчеркнули, что данный механизм является "реальным путем" обеспечения "на устойчивой основе" безопасности и стабильности на турецко-сирийской границе, а также "ограничения любых несогласованных военных операций, которые могут подорвать общие интересы".

В начале августа делегация американских военных провела серию переговоров в Анкаре, и было решено открыть в Турции Центр проведения совместных операций. Эти договоренности достигнуты в то время, как Турция готовится к новой операции в Сирии к востоку от Евфрата. Эта территория в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает ее безопасности.