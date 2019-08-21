Глава Пентагона считает, что Китай представляет для США более серьезную угрозу, чем Россия

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер считает, что Китай представляет для Соединенных штатов более серьезную угрозу, чем Россия. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу Fox News.

Ему был задан вопрос о том, какая из двух стран представляет на данный момент для США наиболее серьезную угрозу. "Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай представляет более серьезные трудности, учитывая его экономическую силу, политический вес и амбиции", - подчеркнул глава Пентагона. "Китай является главным приоритетом для нашего министерства. Я считаю, что это наш долгосрочный стратегический противник", - отметил Эспер.

В начале августа Эспер заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что "военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу для норм международного права, которое [США] пытаются защищать". Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря. КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.