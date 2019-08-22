Глава Пентагона усомнился, что ИГ может наращивать силы в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер выразил сомнение относительно того, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) находится в процессе возрождения на территории Сирии. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу Fox News.

Главе Пентагона был задан вопрос относительно того, разделяет ли он убеждение в том, что ИГ наращивает свое присутствие в этой стране. "Я не согласен с тем, что ИГ находится на стадии возрождения в Сирии, - подчеркнул Эспер. - Но это не означает, что мы не видим его проявлений в таких местах, как Афганистан". При этом Эспер уклонился от вопроса ведущей относительно того, считает ли он, что возрождение ИГ может быть связано с решением президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ираке сообщила о том, что ИГ восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. По данным издания, террористы якобы проводят набор и подготовку новобранцев из числа беженцев, находящихся в палаточных лагерях. Источники газеты сообщали, что в ряды ИГ мобилизовано порядка 18 тыс. боевиков, которые осуществляют снайперские атаки, похищения людей, убивают сотрудников сил безопасности и общественных деятелей. Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео признал, что ИГ наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака, отметив при этом, что боевики лишились контроля над территорией.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

19 декабря 2018 года Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.