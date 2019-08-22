Армия Китая переходит к новой стратегии по предотвращению кризисов в мире

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с учетом происходящих в мире изменений переходит к новой стратегии по предотвращению кризисов. Об этом заявил в четверг глава Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Чэнь Жунди.

"Во всех докладах, которые публиковались прежде, мы отмечали, что придерживаемся стратегии по "принятию предварительных мер и оказанию противодействия" [при проявлении агрессии с чьей-либо стороны]. <…> В недавно выпущенной "Белой книге" оборонная стратегия была сформулирована по-новому как "развертывание и противодействие", - объяснил он на пресс-конференции. - Зачем нам понадобилось менять формулировку? Китайская армия продолжает развиваться в ногу со временем <…>, и наша новая позиция - контролировать кризисные ситуации и подавлять конфликт, предотвращая войну".

Глава исследовательского центра пояснил, что при такой позиции основная задача заключается уже "не только в подготовке к войне, но и в применении мер по устрашению врага".