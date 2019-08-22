МИД Китая призвал Канаду прекратить вмешиваться в дела Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 августа. /ТАСС/. Пекин осуждает недавние "лживые высказывания" ряда канадских политиков по поводу ситуации в Гонконге и призывает Оттаву немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

"Канадская сторона грубо вмешивается во внутренние дела Китая, продолжая совать свой нос в дела Гонконга. Китайская сторона выражает по этому поводу сожаление и решительно выступает против такой практики", - отметили в канцелярии. По словам представителя ведомства, канадские политики умышленно подменяют понятия и перемешивают насильственные акции с мирными выступлениями, "выдают черное за белое".

"Гонконг - это китайский Гонконг. Ситуация в этом районе является внутренним делом КНР, в которое не должны вмешиваться никакие иностранные государства, организации или индивидуальные лица", - подчеркнул Комиссариат МИД.

"Мы вновь призываем соответствующие страны и политиков знать свое место, осознавать ошибки, придерживаться международных норм и законов, прекратить разводить суету для вмешательства в дела Гонконга", - указывается в заявлении.

В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в Монреале, что Канада тщательно следит за развитием ситуации в Гонконге, где проживает около 300 тыс. человек с канадскими паспортами. Он призвал к сдержанности и отказу от насилия против участников протестов, а также к обеспечению фундаментальных свобод, включая право на мирные собрания в Гонконге.

Два с половиной месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.