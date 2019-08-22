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Демпартия Италии готова к сотрудничеству для формирования нового кабинета

Президент Серджо Маттарелла продолжает консультации для выхода из правительственного кризиса

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Итальянская Демократическая партия (ДП) согласилась попытаться сформировать альтернативное парламентское большинство, которое поддержало бы новое правительство. Об этом сообщил в четверг секретарь партии Никола Дзингаретти по завершении встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в рамках политических консультаций, целью которых является поиск выхода из правительственного кризиса.

"Мы сообщили президенту республики, что готовы попробовать создать альтернативное большинство для начала нового этапа в политике и формирования нового правительства, основанного на четкой программе", - заявил он в прямом эфире канал Rainews24.

Теги
ИталияМаттарелла, Серджо
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