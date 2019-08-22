CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского

ТАСС, 22 августа. Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг CNN.

По словам Джулиани, они с помощником Зеленского дважды разговаривали по телефону до того, как договорились встретиться в Мадриде в прошлом месяце. "В центре их разговора была возможная роль Байдена в качестве тогдашнего вице-президента в увольнении прокурора [Украины Виктора Шокина] и то, как Украина могла попытаться навредить кампании Трампа", - сообщает издание. Джулиани уточнил, что говорил о возможной роли Байдена в увольнении бывшего генпрокурора Украины, который расследовал дело его сына Хантера.

В статье уточняется, что Джулиани долгое время призывал Украину расследовать рекомендации бывшего вице-президента в 2016 году отстранить от должности главного прокурора страны, который в свое время занимался расследованием деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена.

Этот шаг адвоката американского президента, отмечает издание, показывает, что он "вновь подталкивает страну к расследованию политических врагов президента Дональда Трампа". Сам Джулиани заявил, что не беспокоится о возможных оценках его действий. "Я бы не делал ничего неэтичного в своей жизни, я действительно хороший адвокат. Я горжусь тем, что я сделал", - цитирует его CNN. Он также заявил, что занимался этим вопросом не по указанию президента Дональда Трампа.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины по инициативе Генпрокуратуры исчезла информация о его розыске, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев близкого к Джулиани американского бизнесмена Сэма Кислина. Ранее ему был запрещен въезд на Украину в связи с расследованием им коррупционных схем экс-президента Петра Порошенко.