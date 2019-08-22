Меркель поддержала ужесточение климатических целей ЕС

ГААГА, 22 августа. /ТАСС/. Германия поддерживает значительное ужесточение климатических целей Европейского союза к 2030 году. Об этом этом заявила в четверг на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Встреча была посвящена борьбе с изменением климата.

Голландское предложение по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году в ЕС на 55% по сравнению с уровнем 1990 года "является очень хорошим", отметила она.

На данный момент на европейском уровне принято решение по сокращению выбросов на 40%. Однако, по словам Меркель, Германия уже поставила перед собой задачу по сокращению выбросов на 55% к 2030 году, поэтому более амбициозная цель на уровне ЕС не станет проблемой для страны.

Вместе с тем эксперты отмечают, что пока остается непонятным, как эта цель будет достигнута. В Нидерландах работа над национальным соглашением по климату была завершена в июне. В его разработке приняли участие правительство страны, промышленность, эксперты и неправительственные организации. Оно предусматривает снижение выбросов углекислого газа к 2030 году на 49% по сравнению с уровнем 1990 года и ряд других экологических мер вплоть до 2050 года. Германия же пока далека от этого. Весной в стране была сформирована специальная рабочая группа по климату, в которую вошли руководители ряда министерств. Они должны представить свои предложения по мерам для достижения Германией экологических целей 2030 года к сентябрю, однако этому могут помешать внутренние разногласия.

Меркель заметила, что предложения по ужесточению климатических целей ЕС должны быть обсуждены с другими партнерами. Это же, добавила она, относится и к тому, чтобы добиться полного прекращения выброса парниковых газов к 2050 году, то есть сделать сообщество климатически нейтральным. Здесь, по словам канцлера ФРГ, "существуют определенные опасения [что не все страны смогут добиться поставленной цели]".

Так называемый климатический саммит между Германией и Нидерландами был направлен на укрепление сотрудничества между двумя странами в борьбе с изменением климата и изучению возможностей приведения к единым стандартам политики в данной области. Помимо Рютте и Меркель, в нем приняли участие вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, министр финансов Вопке Хукстра и статс-секретарь министерства инфраструктуры и управления водными ресурсами Стинтье ван Велдховен с голландской стороны и вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Петер Альтмайер и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце с немецкой стороны.