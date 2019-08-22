Макрон напомнил Джонсону о необходимости уважать целостность европейского рынка

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Переговоры между Евросоюзом и Великобританией об условиях Brexit не должны ставить под сомнение целостность общеевропейского рынка товаров и услуг. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"[Любое соглашение] должно уважать основополагающие европейские принципы, а именно стабильность в Ирландии и целостность общеевропейского рынка", - приводит агентство Reuters слова французского лидера.

Сама встреча, состоявшаяся в Елисейском дворце, прошла в конструктивном ключе, отметил источник агентства в президентской администрации. По его словам, Макрон и Джонсон пришли к соглашению о том, что переговоры об условиях Brexit должны продолжаться до конца сентября.