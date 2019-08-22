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Бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс будет работать на Fox News

В эфире телеканала уже в качестве его сотрудницы она впервые появится 6 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс устроилась работать на телеканал Fox News и дебютирует в новом качестве 6 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте телекомпании.

"Fox News является ведущей новостной организацией в стране на протяжении 17 лет, я очень горда тем, что присоединяюсь к остальным сотрудникам и буду предоставлять знания и анализ политики", - информировала Сандерс. Первый раз она появится в эфире в передаче Fox & Friends 6 сентября.

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера. Президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост 13 июня. Он при этом выразил надежду на то, что Сандерс выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора штата Арканзас.

Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Стефани Гришэм. Она была официальным представителем первой леди США Меланьи Трамп.

Спайсер в среду вошел в состав участников американского телепроекта "Танцы со звездами".

Теги
СШАСандерс, Сара
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