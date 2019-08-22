Премьер Хорватии назвал демографию в числе приоритетов председательства страны в Совете ЕС

ЗАГРЕБ, 22 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович в качестве приоритетов в рамках предстоящего в первой половине 2020 года председательства республики в Совете ЕС обозначил необходимость улучшения демографической ситуации в Европе и укрепления внутреннего рынка ЕС.

"[Приоритетами будущего председательства являются] демографическое оживление и укрепление внутреннего рынка всей Европы, которая защищает своих граждан и является открытой", - отметил Пленкович в четверг в Загребе на дипломатической конференции.

По словам главы хорватского кабинета министров, в рамках председательства республики в ЕС "будет много дел, связанных с техническими проблемами". "Однако, на мой взгляд, мы уже неоднократно доказывали, что всегда являемся успешными", - обратил внимание Пленкович.